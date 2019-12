Ernstig geweld in Justitieel Complex Zaanstad

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) heeft het incident na een tip aan De Telegraaf bevestigd. De man zou bewusteloos zijn geslagen. Vanmiddag komt de DJI met meer informatie.

De gevangenis in Zaanstad is regelmatig in het nieuws vanwege incidenten. Vorige week meldde deze krant nog dat een stagiaire toegang tot de gevangenis werd ontzegd vanwege een intieme affaire met een gedetineerde.

