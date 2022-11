Gemoederen rond wolf in Drenthe lopen op

Natuurmonumenten, beheerder van het gebied waar zich een wolvenpaar heeft gevestigd, organiseerde vanaf augustus van dit jaar goed bezochte wolvenexcursies. Sinds afgelopen weekeinde heten die excursies gewoon wandelingen, want de natuurbeheerder kreeg ineens serieuze en ernstige bedreigingen binnen via sociale media. „Ik snap dat helemaal niet”, zegt een woordvoerder. „Op de Veluwe houden we dezelfde excursies al vier jaar en die zijn een groot succes. Nooit iets aan de hand.”

Safari’s

LTO Noord meldde dinsdag dat de landbouworganisatie ’safari’s’ zou gaan houden als tegenhanger van de wolvenexcursies. Op safari zouden mensen kunnen gaan kijken bij een boer waar schapen waren doodgebeten, wat in Drenthe opmerkelijk veel vaker gebeurt dan in andere provincies met wolven. Volgens LTO Noord zijn de safari’s niet serieus bedoeld maar een stunt om de omgang met de wolf zo snel mogelijk hoog op de politieke agenda’s te krijgen.

Wolven in Nederland, onderdeel van de Zoogdiervereniging, wil niet reageren op de stunt. Natuurmonumenten noemt de actie „merkwaardig.” „We moeten allemaal samenwerken in het landelijk gebied en een goede verstandhouding is dan wel belangrijk. Het probleem in Drenthe is dat bestuurders niet willen leren van de omgang met de wolf in andere provincies en in andere landen. In Drenthe is heel weinig aandacht voor het nemen van wolfwerende maatregelen en dus grijpt de wolf schapen. Hij zoekt echt een andere prooi als hij daar niet meer bij kan komen. Het zou ook helpen als Drenthe de jacht op reeën zou verbieden, want dat is bij uitstek een wilde wolvenprooi.”