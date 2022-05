Beademingsbuis na 30 jaar (!) uit lichaam verwijderd

De inmiddels 39-jarige New Yorker Rene Remache werd drie jaar geleden pas verlost van het pijpje, dertig jaar nadat het werd ingebracht... en achtergelaten, zo schrijft de New York Post.

In 1989 viel de toen zesjarige Rene uit een raam en werd hij met een schedelbasisfractuur naar het Elmhurst-ziekenhuis gebracht. De bij het ventje ingebrachte beademingsbuis gaf volgens het medisch dossier veel ongemak. Rene trok het pijpje er zelfs een keertje uit, volgens de oude documenten. Volgens Rene en zijn advocaat nu moet hij echter het buisje hebben doorgeslikt en hebben de artsen dat - verwijtbaar - nooit opgemerkt.

Ⓒ Handout

In de jaren daarna leed Remache wel aan onverklaarbare buikpijnen, maar de oorzaak daarvan werd nooit gevonden, ook niet door de artsen in Elmhurst, waar hij onder behandeling was. De ellende hield aan tot Remache in 2019 in Mexico zo beroerd werd dat hij zich daar bij artsen meldde. Remache ademde moeilijk en werd met de diagnose bronchitis en een doos antibiotica naar huis gestuurd.

Op een CAT-scan in New York werd de boosdoener uiteindelijk gevonden. In een ander ziekenhuis werd het buisje verwijderd. Nu dient het als bewijsstuk A in een rechtszaak tegen het Elmhurst-ziekenhuis. Dat weigert te schikken en zegt dat het verwijderde buisje een ander type is dan bij Remache in 1989 werd geplaatst. Of dat zo is en of er een schadevergoeding komt, weet Remache pas na de zomer. De rechtszaak staat gepland voor 11 oktober.