Cel voor vader die transdochter geen zoon wil noemen

AMSTERDAM - De Canadese vader Robert Hoogland is achter slot en grendel geplaatst omdat hij zich in interviews openlijk blijft verzetten tegen de geslachtsbehandeling van zijn tienerdochter (15). De zaak zorgt voor beroering onder conservatieven, maar komt ook op een moment waarin artsen en wetenschappers steeds meer vraagtekens zetten bij hormoonbehandelingen van jonge kinderen. Die krijgen op latere leeftijd soms spijt en dan is het te laat.