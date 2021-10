Premium Het beste van De Telegraaf

VN-toespraak massavernietigingswapens smet op imposante carrière Colin Powell

In de Veiligheidsraad houdt Powell een flesje hoog dat duizenden levens zou kunnen kosten als er anthrax is had gezeten. Ⓒ foto AFP

Washington - Voormalig minister en generaal Colin Powell is overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt zijn familie op zijn officiële Facebook-pagina. Powell was in vier decennia onder verschillende presidenten Nationaal Veiligheidsadviseur, de eerste zwarte voorzitter van de gezamenlijke stafchefs en de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken. Toch zal Powell vooral herinnerd worden om zijn toespraak voor de VN waarin hij met foute informatie de wegbereider was voor een inval van Irak. Zo werd hij tot zijn eigen spijt het gezicht van een bloedige oorlog.