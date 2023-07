Sunak wil snel en grondig onderzoek naar BBC-presentator

Afgelopen weekend kwam aan het licht dat een bekende mannelijke presentator van BBC geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon in ruil voor expliciete beelden. Het zou gaan om omgerekend 41.000 euro, volgens The Sun. Wie de presentator is, is niet onthuld. Wel zou diegene bekend zijn bij een miljoenenpubliek.

Sunak noemt de beschuldigingen schokkend. Een snel en grondig onderzoek is volgens de premier „het juiste om te doen.” Ook „gezien de zorgwekkende aard van deze beschuldigingen.”

The Sun

The Sun baseert zich op informatie van de moeder van het vermeende slachtoffer. Haar kind zou later zelf ook naar buiten zijn getreden en is juist kritisch over de berichtgeving. „Voor alle duidelijkheid, er heeft niets ongepasts of onwettigs plaatsgevonden tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid en de aantijgingen in The Sun zijn onzin”, liet de advocaat van het vermeende slachtoffer weten.

The Sun liet daarop in een reactie weten een verhaal te hebben gepubliceerd over „twee zeer bezorgde ouders die een klacht indienden bij de BBC over het gedrag van een presentator en het welzijn van hun kind. De BBC heeft geen gevolg gegeven aan hun klacht. We hebben bewijs gezien dat hun zorgen ondersteunt. Het is nu aan de BBC om dit goed te onderzoeken.”

Non-actief

De BBC zei dinsdag door de politie te zijn gevraagd het eigen onderzoek naar de affaire voorlopig op te schorten. De omroep benadrukt de zaak erg serieus te nemen en publiceerde een overzicht van hoe het de melding over de mogelijke misbruikzaak heeft behandeld. Daarin staat dat het niet lukte om contact te krijgen met het familielid dat de klacht had ingediend.

De kwestie zou pas afgelopen donderdag voor het eerst zijn besproken met de presentator. De betreffende mediapersoonlijkheid staat inmiddels op non-actief. BBC-topman Tim Davie zei dinsdag dat hij persoonlijk geen contact heeft gehad met de beschuldigde presentator.