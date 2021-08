Drie gewonden door ijsberg in Titanic museum

Het incident gebeurde in het Titanic museum in de staat Tennessee. Eigenaren van het museum verklaren op Facebook dat ze nooit hadden verwacht dat zoiets zou gebeuren. „We zijn trots op ons museum en hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd.”

Hoe het ongeluk kon gebeuren is vooralsnog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het met de gewonden gaat, ze zijn alledrie naar het ziekenhuis gebracht.

In het Titanic museum in Pigeon Forge kunnen bezoekers door een nagemaakte Titanic lopen, hun handen in ijskoud water steken en op een hellend dek staan, om te ervaren wat de opvarenden van het wereldberoemde schip dat in 1912 is gezonken hebben ervaren.