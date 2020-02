Automobilisten staan steeds vaker langs de weg met pech

Eerder was al bekend uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) dat het aantal ongevallen waarbij een auto moest worden afgevoerd door een sleepwagen met 1600 toenam tot een recordaantal van 27.141. „Elk pechgeval zorgt voor onveilige situaties voor degene die gestrand is en het overige verkeer. Het is dan ook zaak zo snel mogelijk te zorgen dat het overige verkeer gewoon kan doorrijden”, meent woordvoerder Mirjam Roling van Rijkswaterstaat.

De verklaring van de explosie van pechgevallen komt onder andere doordat het drukker is geworden op de weg. „Er rijden meer auto’s dus zijn er automatisch meer pechgevallen en incidenten, maar de bijzonder warme zomer was een andere belangrijke oorzaak dat veel auto’s werden weggesleept”, zegt Roling.

„Het hitteprotocol dat toen werd ingesteld, hield in dat onze weginspecteurs voor automobilisten die met pech kwamen te staan direct een berger opriepen om de gestrande weggebruiker zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats, te brengen. Niet alleen vanwege verkeersveiligheid, maar ook vanwege gezondheidsrisico’s om in de verzengende hitte op het asfalt of in de berm te moeten wachten.”

Veiligheid

Roling zegt dat de toename van het wegslepen van pechgevallen er ook te maken heeft, dat er meer weginspecteurs zorgen voor betere doorstroming en veiligheid op het wegennet. „We hadden een paar jaar terug nog 260 van deze medewerkers, maar inmiddels 340. Dat zijn extra ogen en oren op de weg en dat vertaalt zich in meer actie.”

„We hadden het afgelopen jaar onze handen vooral vol aan het van de weg halen van pechgevallen. Dit gebeurde ruim 81.000 keer en dat waren er 17.000 meer dan in 2018”, zegt Ivo Wildenberg van de SIMN. „Elk pechgeval of kop- staart botsing zorgt voor onveiligheid en zorgt bijna automatisch voor opstoppingen”, zegt Wildenberg. „Vandaar dat we op twintig locaties waar de meeste incidenten plaatsvinden continu een berger stand-by hebben staan, zodat we nog sneller kunnen anticiperen en voor doorstroming kunnen zorgen.”

Ga niet in auto zitten

„Misschien ten overvloede, maar als het even duurt voordat hulp ter plaatse is bij pech, blijf dan niet in de auto zitten of om je voertuig heen lopen. Zet in ieder geval je alarmlichten aan en zoek een veilige plek op achter de vangrail en wacht rustig op hulp”, besluit Roling.