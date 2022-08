Auto en camper maken klapper op N9 bij Schoorl: drie gewonden

Buitenland

Tomatenravage op snelweg in Californië: ’Alsof je op ijs loopt’

In ’tomaten-staat’ Californië is een vrachtwagen met meer dan 150.000 tomaten op de snelweg gekanteld. Het ongeluk liep uit op een rode ravage op de Interstate 80. „Deze tomatenschillen, man, als ze eenmaal het asfalt raken, is het alsof je op ijs loopt”, zegt een getuige tegen de New York Times.