Extra geld voor revalidatie verminkte Oekraïense soldaten in Nederland: ’Jullie vechten voor ons’

„We hadden net een groep Russen eruit gegooid op een veld”, zeg Sergii op het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Hij was traumachirurg, toen kwam de oorlog. „Ons voertuig liep op een mijn. Een grote, bedoeld voor tanks. Tien dagen lang was ik buiten bewustzijn. Mijn collega’s waren beter af, ik was de ergste.”

De explosie sloeg zijn beide benen eraf. „Probleem was dat het door slechte verbindingen lang duurde voor ik kon worden afgevoerd”, zegt Sergii. „Daarna ging ik van ziekenhuis naar ziekenhuis en uiteindelijk kwam ik hier.”

Sergii verloor beide benen toen zijn voertuig op een mijn liep. Hij zou het liefst doorvechten tegen de Russen. „Het voelt alsof je overbodig bent.” Ⓒ ANP

Sergii beweegt zich nu voort op twee hele korte prothesen. Voor minister Yulia Laputina en haar Nederlandse ambtsgenoot Kajsa Ollongren demonstreert hij hoe hij zich met hulp van de handen kan voortbewegen. De volgende stap is een prothese met een knie, waardoor hij zijn oude lichaamslengte weer terugkrijgt.

Getekend door de strijd

Een collega van Sergii demonstreert hoe hij zonder onderbenen kan rennen met zijn Nederlandse prothesen. Langs de kant zitten nog zes mannen. Allemaal zijn ze getekend door de strijd. Ze missen een of twee benen en bij sommigen zijn scherfwonden zichtbaar.

In het revalidatiecentrum in Doorn worden de ingewikkelder verwondingen behandeld die de Oekraïners niet zelf aankunnen. In het centrum in de bossen zijn al 32 Oekraïners geholpen. Bedoeling is dat er meer expertise in Oekraïne terechtkomt voor het maken van prothesen door instrumentmakers. Daarvoor stelt Nederland twee miljoen euro beschikbaar.

’Iedere Oekraïner heeft rol om Russen te doden’

Sergii zegt dat hij zich goed voelt in Doorn. Hij zou het liefst terug willen naar Oekraïne om door te vechten. „Maar als je alles afweegt denk ik dat mijn dienst erop zit. Dat is jammer. Iedere Oekraïner heeft een rol om Russen te doden. Maar niet meer voor mij, vrees ik. Het voelt alsof je overbodig bent.”

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) brengt samen met haar Oekraïense collega Yulia Laputina (Veteranenzaken) een bezoek aan het Militair Revalidatie Centrum in Doorn. Ⓒ ANP

Defensieminister Ollongren probeert de verminkte mannen een hart onder de riem te steken. „Jullie zijn het die vechten en jullie vechten ook voor ons. Als ik jullie in de ogen kijk zie ik sterke mannen.”

’Dapper volk’

Dat is ook wel eens een obstakel, zegt minister Laputina. „Mensen zeggen altijd dat wij een dapper volk zijn maar de ander kant is dat we het soms moeilijk vinden om onszelf toe te geven dat we een probleem hebben. We hebben geen cultuur van psychologische hulp. Uit de Sovjettijd is er wantrouwen tegen psychologen vanwege hun rol bij de totalitaire controle. Maar we hebben nu een hulplijn en daar komen duizenden telefoontjes binnen. De cijfers zeggen dat ook mannen de telefoon pakken als het niet goed gaat.”

Voor Sergii is het lastig om te worden geholpen door psychologen. „Ik heb zelf psychologie gestudeerd, dus vinden ze het moeilijk om met me te praten. Ze moeten bij mij een omweg bedenken.”