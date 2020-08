’Zwaar ongeluk tiener op kartbaan Uden’

Hulpdiensten bij een kartcentrum in Uden na een ongeval. Een jong slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ AS Media

UDEN - Door een ongeval op een kartbaan in Uden is een persoon ernstig gewond geraakt. De politie meldt dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Het zou gaan om een tienerjongen.