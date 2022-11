Premium Het beste van De Telegraaf

Slingers en ballonnen op CDA-congres, maar ook gemor: ’De partij is niet meer trouw aan haar principes’

Door Mike Muller Kopieer naar clipboard

In Nijkerk kwam het CDA-najaarscongres bijeen. Theo Bovens werd gepresenteerd als lijsttrekker bij de Eerste-Kamerverkiezingen in 2023. Partijleider Wopke Hoekstra sloot het congres met een speech af. Ⓒ ANP / Dirk Hol

NIJKERK - Met dramatische zetelpeilingen, het wegvallen van steun onder boeren en gebrek aan draagvlak voor bijvoorbeeld stikstofplannen is de spanning bij de christendemocraten om te snijden. Nog steeds wordt in de partij geopperd het afgescheiden Kamerlid Pieter Omtzigt weer in de armen te sluiten. En Hoekstra’s scherpere koers op het gebied van migratie? Het leidde in elk geval tot een flink applaus in de Nijkerkse congreshal ’Hart van Holland’.