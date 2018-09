Kabinet overweegt Duitse aanpak tegen buitenlandse inmenging

De ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) schrijven dat in reactie op vragen van de VVD. Nu de Turkse president Erdogan opnieuw over de grens campagne voert, wijzen de liberalen erop dat in Duitsland de algemene lijn wordt gehanteerd dat dergelijke activiteiten in principe niet worden toegestaan.

VVD-Kamerlid Becker wil dat Nederland die aanpak overneemt, waarop het kabinet antwoordt te bezien of dit ’wenselijk’ is. Een woordvoerder van Koolmees licht desvraagd toe dat wordt bedoeld of daarmee niet de vrijheid van meningsuiting te veel in het geding komt en of het gevolgen kan hebben voor de situatie van onze eigen parlementariërs als ze naar het buitenland gaan.

Inmiddels hebben beide bewindspersonen met het oog op de Turkse presidentsverkiezingen van eind juni in totaal 21 Nederlandse gemeenten geïnformeerd over het standpunt van het kabinet dat bezoek van Turkse bewindslieden momenteel niet gewenst is, hoewel gemeenten uiteindelijk zelf gaan over de campagne-activiteiten die ze toestaan.

Wel vindt Nederland het goed dat de Turkse autoriteiten voor hun onderdanen in Nederland stemlokalen openen.