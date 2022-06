Hells Angels-boegbeeld Sonny Barger overleden: ’Als je dit leest, weet je dat ik er niet meer ben’

In het verdrietige Facebookbericht schrijft Barger dat hij ’een leven vol avontuur heeft gehad’. ,,Ik heb genoten van mijn tijd met mijn clubbroeders, mijn familie en goede vrienden. Weet dat ik vreedzaam ben gestorven na een korte strijd tegen kanker.” Hij voegt toe dat hij is overleden in bijzijn van zijn vrouw, Zorana, en dierbaren.

De voormalige advocaat van Barger laat weten dat hij thuis na een lang ziekbed is gestorven aan de gevolgen van leverkanker. ,,Iedereen om hem heen was er emotioneel op voorbereid.”

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ Facebook

Ⓒ ANP/HH

Clubhuis opblazen

Barger is vooral bekend als de oprichter van de Hells Angels Motorcycle Club in Oakland in 1957, een van de eerste takken van de motorclub. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het samenvoegen van de verschillende takken tot één grote motorclub, die zich zou verspreiden over heel de Verenigde Staten.

De leider heeft een wild leven achter de rug. Toen hij eenmaal aan het roer kwam te staan, begonnen de problemen al snel: hij nam drugs en racete met zijn Harley-Davidson (genaamd ’sweet cocaine’) over de uitgestrekte snelwegen van Californië.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Zijn strafblad werd door de jaren heen ook steeds langer: rijden onder invloed, vergrijpen met drugs en wapens, ontvoeringen en afpersing. In 1988 belandde hij achter de tralies. Barger werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het samenzweren om vijf leden van een rivaliserende club om te leggen en hun clubhuis op te blazen. Hiermee kwam ook meteen een eind aan zijn presidentschap, maar hij bleef decennialang het boegbeeld van de club.

’Asociale, moordende motorrijders’

De Hells Angels staan bekend om hun lange geschiedenis van geweld en misdaad en dat ontkende Barger niet. Hij schreef meerdere boeken waarin hij vertelde over de criminaliteit binnen de club. Maar in zijn biografie liet hij een andere kant van de motorleden zien.

Hij schreef dat de Hells Angels geen verzameling ’asociale, moordende motorrijders waren’. In plaats daarvan, zo beweerde hij, genieten de Hells Angels juist van het rijden op hun oude motoren en houden ze van een feestje.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Hij omschrijft ook hoe de Hells Angels door de jaren heen zijn veranderd. In de jaren vijftig kwamen ze vooral samen om motor te rijden en te feesten. In de jaren zestig werden ze beroemd als een motorclub die zich afzette tegen de gevestigde orde. En in het volgende decennium evolueerde de Hells Angels tot een bendeorganisatie, wat leidde tot wijdverbreide veroordeling.

Barger heeft ook in verschillende films gespeeld, onder meer in de motorserie ’Sons of Anarchy’ en de film ’Angels from Hell’.