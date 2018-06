Rutte: gefronste wenkbrauwen om koers Italië

Premier Mark Rutte Ⓒ ANP

DEN HAAG - De beleidsvoornemens die de nieuwe regering in Italië heeft uitgesproken zijn „reden tot gefronste wenkbrauwen”, maar het is nog de vraag wat het kabinet onder leiding van premier Giuseppe Conte in werkelijkheid gaat doen. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie.