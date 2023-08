Onherkenbare Ferrari uit 1954 verkocht voor opvallend hoog bedrag

De Ferrari 500 Mondial lijkt meer op een hoopje schroot dan op een auto, maar dat weerhield de koper er niet van om de wagen aan te schaffen. Er zijn immers maar dertien van deze auto gemaakt en heeft een legendarische status. Dat heeft alles te maken met Franco Cortese, de oud-coureur die Ferrari in 1947 zijn eerste Grand Prix-overwinning gaf en eigenaar was van de 500 Mondial. Dat viel af te lezen aan het chassisnummer.

De auto was onderdeel van een schuurvondst, die uit totaal twintig Ferrari’s bestond. Die stonden de afgelopen jaren stof te verzamelen in de Amerikaanse staat Indiana. Volgens veilinghuis Sothebys’s is er al sinds de jaren ’90 niet meer gereden met de wagens van het iconische automerk. De 500 Mondial zou zelfs als vijftig jaar niet niet van eigenaar gewisseld zijn.

Bij de veiling werd de verwachte opbrengst van 1,1 miljoen dollar ruimschoots overschreden, maar dat was alleen nog maar voor wat er over is van de Ferrari. Een gerestaureerde versie zou de auto vele miljoenen waard kunnen maken. In 2018 werd de 500 Mondial bij een openbare veilig namelijk nog verkocht voor 4,5 miljoen dollar.