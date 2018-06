Fors meer boetes voor niet-handsfree bellen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 36.661 automobilisten op de bon geslingerd voor niet-handsfree bellen in de auto. Dat is ongeveer een kwart meer dan de 27.029 in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend.