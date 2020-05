Inspectie tikt Friese groentekweker op de vingers om werkomgeving corona

Het gaat al mis bij het inklokken: alle werknemers moeten ’s morgens via een smalle gang naar een grote hal lopen. Het bedrijf heeft niet de moeite genomen om dat gefaseerd te laten gebeuren. Vervolgens hangen de medewerkers jassen en tassen op in een kleine kleedkamer, waar ze van schoenen wisselen. Niemand voorkomt dat te veel mensen tegelijk dat doen.

Tijdens het werk en in de pauzes houden veel werknemers zich niet aan de regel om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. „Ook hier worden zij niet aangesproken door de werkgever om zich aan de RIVM-richtlijnen te houden”, aldus de inspectie, die diverse meldingen over het bedrijf had binnengekregen. De inspectie eist dat de werkgever maatregelen neemt. „Hij heeft een zorgplicht voor zijn werknemers en is dus verantwoordelijk om te zorgen dat de werknemers zich aan de richtlijnen (kunnen) houden.”

