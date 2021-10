Vrouwen bellen siliconenpoli plat: ’Loop ik met tijdbommen?’

Premium Binnenland

Academisch debat in een ’schuilkerk’: ’Stop aanval op het vrije woord’

Kritische stemmen zijn in het coronadebat te weinig gehoord, vindt een groep van zeventien wetenschappers. Zij pleiten in de bundel Pandemische Chaos voor meer ’onafhankelijk onderzoek’. Oud-huisarts Dick Bijl bracht hen bijeen: „Denk na, is onze oproep.”