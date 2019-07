Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

AMSTERDAM - Veel huurders in het middensegment voelen zich aan hun lot overgelaten. Ze betalen te veel, moeten wonen in huizen die niet of nauwelijks onderhoud krijgen, en hebben zelf vaak niet de mogelijkheid om te verhuizen. Ze voelen zich, kortom, vogelvrij en moedeloos.