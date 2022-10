Man belandt in ziekenhuis na mishandeling door vijftal in Rotterdam

Rotterdam - Een 41-jarige man uit Roosendaal is zaterdag mishandeld door vijf mannen toen hij samen met zijn zoon over de Korte Lijnbaan in Rotterdam liep. De politie is op zoek naar het vijftal en heeft daarbij hulp van getuigen nodig.