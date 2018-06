’Geluid belevingsvlucht was storend’

Bijna 6000 mensen die langs de vliegroute wonen, deden mee aan het belevingsonderzoek. Twee op de drie mensen gaven aan dat ze het geluid en/of het zicht storend of zeer storend vonden. Het was bovendien storender dan ze hadden verwacht en storender dan „het meest hinderlijke geluid in of om de woning”, en dat vinden ze onacceptabel, komt uit de enquête naar voren.

Een Boeing 737-800 vloog vanaf eind van de middag urenlang rondjes over een groot deel van het land. Doel van de testvlucht was de omwonenden te laten ervaren welk lawaai de vliegprocedures rond Lelystad opleveren, als daarvandaan vanaf 2020 vakantievluchten vertrekken en aankomen. Het vliegveld in Lelystad moet uitbreiden om Schiphol te ontlasten, maar daartegen hebben provincies, gemeenten en inwoners bezwaar.

Het ministerie van Infrastructuur had de ’belevingsvlucht’ boven zeven provincies georganiseerd. Bij de vlucht zijn alle naderings- en vertrekroutes rond Lelystad Airport gevolgd.