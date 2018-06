Nederlander sterft op flanken Mont Ventoux

De toedracht van het noodlottige motorongeval, donderdagmiddag, is nog niet geheel opgehelderd. Wim Morsink, bestuurslid bij stichting Join4Energy, geeft aan dat Alberda in een flauwe bocht onderuit ging met zijn motor en vervolgens op een iets lagergelegen plateau terechtkwam. „Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.”

Benefietactie gaat ’gewoon’ door

De voor komende zaterdag geplande benefietactie gaat ’gewoon’ door, ondanks het plotse overlijden van vrijwilliger Alberda. „Ja, in nauw overleg met zijn familie hebben we besloten dat de actie doorgaat. Wel is het programma iets aangepast”, vertelt Morsink.

In zijn thuisstad wordt geschokt gereageerd op het overlijden van de alombekende Alberda, die met zijn levenspartner en ouders naar Frankrijk was afgereisd.