China gaat coronavaccin uit insectencellen testen op mensen

Het vaccin is gemaakt door wetenschappers van de Sichuan University in Chengdu en goedgekeurd door de verantwoordelijke medische autoriteiten voor gebruik in de beslissende klinische testfase. Volgens de bijsluiter was het middel bij apen effectief tegen SARS-CoV 2-infecties en zijn er geen onmiskenbare bijwerkingen geconstateerd.

In China, waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar de kop opstak, wordt naarstig gewerkt aan zeker nog acht potentiële vaccins, die al in de verschillende fases van het testen op mensen zitten. Met de eiwitmethode via cellen van een insect, bijvoorbeeld een nachtvlindersoort, wordt onder meer ook geëxperimenteerd in Wageningen.