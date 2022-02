Kamer stemt zoals verwacht tegen 2G-systeem

Het wetsvoorstel was eind vorig jaar al in de koelkast gezet door het vorige kabinet, omdat niet zeker was of er voldoende steun voor zou zijn. Kuipers wilde als nieuwe minister eerst nog nader onderzoek laten doen naar de effecten van 2G, zo kondigde hij begin deze maand aan. In de tussentijd zou het voorstel niet besproken worden. Maar veel Kamerfracties willen dat het voorstel helemaal van tafel gaat, nog voordat het behandeld wordt.

Woensdag maakte de PvdA na lang wikken en wegen bekend voor de motie van SGP en Omtzigt te stemmen. Daarmee was een meerderheid ontstaan. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zei in reactie daarop de wens van de Kamer te zullen respecteren.

Voor de sociaaldemocraten is intrekking evenwel geen principiële zaak, zegt een woordvoerder. Het zat de partij dwars dat het kabinet klungelt met de onderbouwing en de coronasituatie nu niet om deze vergaande maatregel vraagt. Mocht de coronasituatie in de toekomst toch uit de hand lopen, dan zou de PvdA er opnieuw naar kunnen kijken.

Het CDA liet weten ook tegen 2G te zijn, omdat het in de huidige situatie geen meerwaarde heeft. Maar intrekken van het voorstel vindt de partij staatsrechtelijk niet zuiver. Gebruikelijk is dat de Kamer erover debatteert en daarna een voorstel eventueel wegstemt.