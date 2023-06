Trump: te druk om geheime documenten over te dragen

Volgens Trump was hij „gehaast” toen hij het Witte Huis in januari 2021 verliet. Zijn persoonlijke bezittingen zouden op dat moment vermengd zijn met de overheidsdocumenten. „Mensen pakten het in en we vertrokken. Ik had kleding en allerlei persoonlijke spullen in dozen - heel veel spullen. Ik heb het volste recht om die dozen te hebben”, aldus Trump.

„Ik wil door de dozen gaan en al mijn persoonlijke spullen eruit halen. Ik wil dat nog niet overhandigen. Zoals je hebt gezien, heb ik het erg druk gehad”, antwoordde Trump op de vraag van Fox News-presentator Brett Baier waarom hij de documenten ook niet overhandigde, nadat functionarissen hem daartoe verzochten.

Uit rechtbankstukken die eerder deze maand openbaar zijn gemaakt, blijkt dat de oud-president verdacht wordt van 37 misdrijven. Hij wordt onder meer verdacht van het achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek. Na zijn vertrek uit het Witte Huis zou Trump de documenten hebben meegenomen naar zijn landgoed in Florida, Mar-a-Lago. De autoriteiten hebben daar zo’n 13.000 stukken in beslag genomen, waaronder honderd geheime documenten. Het gaat onder meer om militaire informatie.