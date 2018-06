’Pas op voor vlijmscherpe pin in aarde Almelo’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Politie Almelo

Ga je naar het Nijreesbos in Almelo? „Let dan goed op!.” Die waarschuwing doet de politie, nadat een vrouw een vlijmscherpe pin die in de grond stak in haar voet kreeg. Die is daar waarschijnlijk moedwillig ingestoken, denkt de politie.