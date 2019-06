Iran claimt sparen vliegtuig VS met 35 mensen aan boord

Hajizadeh zei dat het Amerikaanse vliegtuig met 35 mensen aan boord net als de drone het Iraanse luchtruim schond. „We hadden dat vliegtuig ook kunnen neerschieten, maar hebben het niet gedaan.”

Iran meldde donderdag dat het een Amerikaanse ’spionage-drone’ had neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan in het Iraanse luchtruim. Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz.

Wrakstukken

De Revolutionaire Garde toonde vrijdag beelden van wat wrakstukken van de neergehaalde drone zouden zijn. President Donald Trump noemde de aanval van Iran „een grote fout.” De Amerikanen zouden vannacht op het punt hebben gestaan vergeldingsaanvallen uit te voeren, maar volgens The New York Times zag Trump zelf daar om onduidelijke redenen uiteindelijk toch van af.

KLM heeft aangekondigd niet meer te vliegen boven het gebied waar geschoten is.

