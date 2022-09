Boijmans koopt schilderij van Miró voor 8,4 miljoen

Het werk, gekocht van een Zwitserse stichting, is volgens Boijmans een nieuw hoogtepunt in de collectie en het museum beschouwt het schilderij als het belangrijkste surrealistische werk dat nog ontbrak in de al omvangrijke museumverzameling van dit genre. Het werk is na onthulling meteen voor het publiek te bewonderen in het depot.

De aankoop is gedaan dankzij steun van de Vereniging Rembrandt, die 3 miljoen euro bijdroeg, het Mondriaan Fonds, de Staat, de gemeente Rotterdam en schenkers. De onthulling vond plaats tussen de hoogtepunten van de collectie in het depot, zoals bijvoorbeeld werken van Rembrandt, Bosch, Bruegel, Van Gogh en Basquiat.

Het museum zelf is sinds 2019 gesloten en blijft naar verwachting nog tot 2029 dicht vanwege een grootscheepse renovatie. Vorig jaar opende het museum wel het depot, waar een deel van de collectie te zien is.