Noord-Koreaanse gezant bij Trump

Woensdag arriveerde een delegatie in New York om te overleggen over een mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim volgende maand. Volgens Trump verlopen die gesprekken goed.

Het Witte Huis suggereerde in de afgelopen dagen dat de ontmoeting tussen Trump en Kim kan doorgaan op 12 juni in Singapore. Trump zag eerder van die topontmoeting af wegens negatieve uitlatingen van Kim.