Meer kans op hooikoorts door hoge concentratie graspollen

De afgelopen periode was het overwegend droog maar de regen van het afgelopen weekend heeft de bloei van de grassen weer sterk bevorderd. De pollenplanner van Wageningen University en Weeronline voorspellen dat de piekperiode in de komende dagen plaatsvindt, waarbij de massaal aanwezige bloeihalmen in bermen en grasvelden hun pollen aan de lucht zullen afgeven.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek Ziekenhuis namen half april al de eerste bloeihalmen boven het maaiveld waar. Ondanks de vroege groei, die op start kwam door een zeer warme start van het jaar, was er geen uitzonderlijk vroege piek van graspollen. Die vertraging is mogelijk veroorzaakt door de extreme droogte die plaatsvond in april en mei.