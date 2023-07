Weeronline: ’Zwaarste zomerstorm ooit gemeten: windstoot van 146 km/uur in IJmuiden’

„Zware zomerstormen zijn zeer zeldzaam en een zeer zware zomerstorm zoals vandaag is dus uniek. Op 25 juli 2015 was de vorige zware zomerstorm en toen was de zwaarste windstoot 122 km/uur in IJmuiden. De andere zware zomerstormen werden gemeten op 27 augustus 1912 in Hoek van Holland en 12 augustus 1914 in Vlissingen”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

De vorige zeer zware storm in ons land was op 18 januari 2018. De impact van een zeer zware storm in de zomer is extra groot doordat de bomen vol in het blad staan en er veel meer buitenactiviteiten zijn.

