Opvanglocatie Ter Apel helemaal vol

Ⓒ ANP

TER APEL - De centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel stroomt maandag helemaal vol. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er maandagavond iets meer dan 2000 asielzoekers in het opvangcentrum zullen zijn. Het centrum heeft plek voor maximaal 2000 mensen, maar een woordvoerder verwacht dat er in de nacht van maandag op dinsdag wel voor iedereen plaats is in Ter Apel.