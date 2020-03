Staatsbezoek koning versoberd na dodelijk bootongeluk

Het gebeurde in Sebangau National Park op Kalimantan. Twee boten waren daar bezig met de voorbereiding voor een onderdeel van het staatsbezoek.

Nog aantal mensen vermist

De koning zou donderdag naar Kalimantan komen. Volgens het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken is nog een aantal mensen na het ongeluk vermist, mogelijk vijf. Twee mensen van de Nederlandse ambassade zaten ook op een van de boten, eentje raakte lichtgewond. Beide zijn veilig.

„Het Koninklijk Paar is geschokt en leeft intens mee met nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden. Aan president Widodo is hun medeleven overgebracht”, bericht de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Indonesische krant The Jakarta Post meldde maandagavond lokale tijd dat het ging om een militaire boot die in botsing kwam met eentje van het park Sebangau. Volgens de krant worden er zeven mensen van de park-boot vermist en eentje van de militaire boot. Naar hen zou nog worden gezocht. De Nederlanders aan boord zouden naar het ziekenhuis in de nabijgelegen stad Palangkaraya gebracht. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt dat de Nederlanders veilig zijn.

Het staatsbezoek wordt vanwege het ongeluk versoberd. De RVD komt dinsdag met details.