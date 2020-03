Staatsbezoek krijgt zwart randje: meerdere doden bij bootongeluk Indonesië

Het gebeurde in Sebangau National Park op Kalimantan. Twee boten waren daar in het kader van de voorbereiding voor een onderdeel van het staatsbezoek aan het oefenen.

Nog aantal mensen vermist

De koning komt donderdag naar Kalimantan. Volgens het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken is nog een aantal mensen na het ongeluk vermist, mogelijk vijf. Twee mensen van de Nederlandse ambassade zaten ook op een van de boten, eentje raakte lichtgewond. Beide Nederlanders zijn veilig. De Rijksvoorlichtingsdienst komt later met informatie over wat het ongeluk voor het staatsbezoek betekent.