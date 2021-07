Speciekuipmoord: ’Dodelijke injectie stickerverwijderaar of doodgeslagen met een pistool’

Wanda beschuldigde op haar beurt weer S., met wie ze in 2019 een kortstondige relatie had. Zij vertelde de rechtbank dat die Van der Heyden met een pistool is doodsloeg. „Godverdomme, die klootzak is dood”, zou S. hebben gezegd, toen hij de slaapkamer uitkwam, waar het zou zijn gebeurd.

Met kettingzaag in stukken gezaagd

De loodgieter verdween 2 juni 2019. Een halfjaar later werden resten van z’n lichaam gevonden. Ze zaten in een met cement gevulde speciekuip. De politie dook die in januari 2020 op uit het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw Vossemeer. Het lichaam bleek, vermoedelijk op een woonwagenkamp in Steenbergen, in brand gestoken en met een kettingzaag in stukken gezaagd.

Nicky S. wilde zijn nieuwe verklaring niet specificeren. „Ik doe daar geen uitspraken over”, herhaalde hij tot in den treure. Het was al de derde verklaring die S. gaf voor het overlijden van Van der Heyden. Eerder noemde hij een hartstilstand, later beschuldigde hij medeverdachte Edna V. ervan dat ze hem doodstak. Toen wilde hij nog zijn inmiddels ex-geliefde uit de wind houden, legde hij uit.

Zwart geld

Wanda van R. was prostituee. Van der Heyden was een klant, die een relatie met haar kreeg. Hij had volgens Wanda „heel veel zwart geld.” Daarmee onderhield de Belg de Nederlandse, die een woning in Zoersel bewoonde. De huur, een deel van de inrichting en de energienota werden betaald door de loodgieter. Van R.: „Johan had weleens verteld dat hij veel zwart geld had en waar hij dat verstopte.”

Justitie denkt dat de verdachten op het geld van het slachtoffer uit waren. Toen dat niet in zijn woning te vinden bleek, werd Van der Heyden ontvoerd. Dat zou uit de hand zijn gelopen.

De officier van justitie komt naar verwachting dinsdag met zijn visie en de strafeisen.