Geslaagd mag niet in de krant

„Het is enorm jammer, gewoon heel zonde. We hebben dit decennia gedaan zonder dat er iemand zich afvroeg of het kon, zonder klachten”, zegt adjunct-hoofdredacteur Gerben van ’t Hek van de Holland Media Combinatie (HMC), dat onder meer het Noordhollands, Leidsch en Haarlems Dagblad uitgeeft. Dit jaar even geen bijlage met alle geslaagden, foto’s en gelukswensen dus.

’Niet te doen’

De nieuwe privacywet, die vorige week van kracht werd, schrijft voor dat scholen toestemming moeten vragen als er gegevens van een leerling verstrekt worden. Dat zou betekenen dat alle geslaagden toestemming moeten geven.

En dat is niet te doen. Het risico nemen dat een ouder een probleem maakt van de publicatie van het kroost, dat durven veel scholen niet aan.

’Echte bijlage kunnen we niet maken’

Toch zijn er scholen die wel een lijst met namen sturen. „Daar zullen we een plek voor vinden in de krant. Maar in sommige regio’s werkt bijna geen enkele school mee. Dus een echte bijlage kunnen we niet maken.”

Van ’t Hek heeft goede hoop dat volgend jaar de perikelen voorbij zijn en scholen wel hun gegevens kunnen en durven aanleveren.