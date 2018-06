Front National nu officieel van naam veranderd

Le Pen, dochter van de rechts-radicale stichter van het front Jean-Marie Le Pen, wil met de nieuwe naam een nieuwe start maken. Haar vader vindt de naamswijziging „een schandelijke teloorgang van de identiteit” van het FN, dat hij in 1972 heeft opgericht.

’Volkspartij’

De oude Le Pen omringde zich graag met uiterst rechtse en conservatieve figuren en zijn aanhang bleef vaak beperkt tot die kringen. Sinds zijn dochter het front in 2011 ’erfde’, probeert ze er een volkspartij van te maken. Ze wordt met haar zeer rechtse standpunten over identiteit, immigratie en veiligheid en zeer linkse standpunten over economische vraagstukken populistisch genoemd.

Ze behaalde in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van 2017 met ruim 21 procent van de stemmen maar een paar procent minder stemmen dan de winnaar, de huidige president Emmanuel Macron (24 procent). In de tweede ronde won Macron ruim.