Verdachte moord Martin Kok veroordeeld tot 25 jaar cel

Twee jaar geleden werd de Schot dankzij inspanningen van de Nederlandse en Italiaanse politie in een hotel in Turijn gearresteerd. Na de moord op Kok sloeg Hughes op de vlucht en gebruikte een vals paspoort op naam van Alexis Rustenovs om de politie te ontwijken, nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat Hughes niet op verzoek van Nederland werd aangehouden. Wel bedankt de Schotse politie ‘de collega’s in Italië en Nederland die hielpen bij het lokaliseren en arresteren van Hughes’.

De Schot lokte Kok ruim vijf jaar geleden naar seksclub Boccaccio in Laren, waar hij werd doodgeschoten door een nog altijd onbekende schutter. Ook andere bendeleden werden veroordeeld, tot in totaal meer dan 100 jaar. De criminelen lieten zich geregeld zien op showbizzfeesten over de hele wereld, zoals op een luxe jacht bij de Abu Dhabi Grand Prix, waar rappers 50 Cent en Nicki Minaj aan boord waren.

Bekijk ook: Schotse crimineel schuldig aan moord op Martin Kok in 2016

Tijdens het proces kwamen meerdere onthullingen aan het licht. Zo beweerde een infiltrant dat hij de politie had gewaarschuwd dat de misdaadblogger ernstig gevaar liep. Wegens bedreigingen trok de informant naar eigen zeggen aan de bel, een dag voordat Kok daadwerkelijk werd geliquideerd. De politie-informant kreeg de bedreigingen door na een mislukte ontmoeting. De informant vertelde de juryleden dat in zijn overtuiging Hughes contact had gelegd met Kok om zogenaamd advertenties te bespreken over het bedrijf MPC, dat versleutelde telefoons aanbood.

Dat Kok in blessuretijd leefde, besefte hij overigens goed. Zijn woning en auto waren al eens beschoten en een bom onder zijn auto werd net op tijd onschadelijk gemaakt. Hij reed nog maandenlang trots rond in zijn auto, die vol zat met kogelgaten. Op de fatale dag ontsnapte Kok eerst nog aan de dood, toen een schutter ineens achter hem opdook, maar diens wapen weigerde.

De misdaadblogger raakte omstreden omdat hij op zijn website Vlinderscrime nieuws, geruchten, feit en fictie door elkaar publiceerde. De naam van zijn site was een knipoog naar de escortservice Vlinders, die hij vanuit de bajes runde. Eerder werden in de mega-strafzaak Marengo verschillende verdachten gelinkt aan de moord op Kok, onder wie Ridouan Taghi, die volgens het Openbaar Ministerie de opdracht zou hebben gegeven. Alle verdachten deden er het zwijgen toe.

Uit versleutelde berichten die de verdachten aan elkaar stuurden, werd duidelijk hoeveel woede Kok met zijn publicaties veroorzaakte in het criminele milieu. Kok was de eerste die over Taghi schreef. Het leidde tot woedende gesprekken. ’K*nker Vlinderscrime. Die hond moet slapen’, was een van de uitspraken.