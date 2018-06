Donald Trump: ontmoeting met Kim Jong-un op 12 juni in Singapore

De gezant, Kim Yong-chol, bracht Trump een brief van Kim Jong-un. Die was volgens Trump vriendelijk en interessant. Eerder zegde Trump de voorgenomen bijeenkomst in Singapore af, omdat Kim nare dingen over de VS had gezegd.

Trump bedankt China

De ontmoeting met de Noord-Koreaanse gezant en de brief van Kim kunnen volgens de Amerikaanse president leiden tot een nieuwe relatie die op 12 juni begint. Hij dankte daarbij de Chinese president Xi Jinping die volgens hem een heleboel heeft geholpen bij het tot stand komen van de contacten tussen Washington en Pyongyang.

Trump gelooft dat Noord-Korea serieus van nucleaire zaken af wil en zegt dat hij ernaar uitziet de sancties tegen Noord-Korea te kunnen opheffen. Hij heeft naar eigen zeggen niet over mensenrechten gepraat met Kim Yong-chol, maar wel over de mogelijkheden de oorlog tussen beide landen officieel te beëindigen.

’Geen nucleaire projecten meer nodig’

De Koreaanse oorlog (1950-1953), waarin de VS en Zuid-Korea de voornaamste vijanden van het noorden waren, is nooit met een vredesverdrag beëindigd. Trump zei ook dat hij niet verwacht dat de betere relaties de VS veel geld gaan kosten, want Zuid-Korea zal wel veel geld voor hulp aan het noorden uittrekken.

Het stalinistische en sinds 1949 door Kims familie geregeerde Noord-Korea ligt al lang internationaal onder vuur en talrijke sancties zijn tegen het land uitgevaardigd. Dat is wegens de inspanningen van het regime kernwapens te maken. Het regime stelt dat die nu klaar zijn en dat er geen nucleaire projecten meer nodig zijn.

Eerder afgezegd

President Trump had zijn geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eerder afgezegd. Trump beklaagde zich toen over de „enorme woede en open vijandigheid” uit de hoek van Pyongyang.