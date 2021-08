Lifestyle

Internationale selfiedag: 10 x bijzondere foto's

Heb jij ’m vandaag al gemaakt, de selfie? Af en toe een foto van jezelf maken op vakantie, tijdens een wandeling of simpelweg om je nieuwe outfit te showen is best leuk, maar het kan altijd spannender én origineler. Omdat het maandag 21 juni Internationale Selfiedag is, delen we graag 10 wel héél bi...