Pegida spant kort geding aan tegen Utrecht

De groep had maandag speklapjes willen braden op de stoep van de Sayidina Ibrahim-moskee in Kanaleneiland. Burgemeester Jan van Zanen vindt dit, in overleg met de politie en justitie, onverantwoord. Al eerder stak hij een stokje voor eenzelfde protestbijeenkomst bij de Ulu-moskee in Lombok. Pegida mocht daar wel verzamelen op een busbaan in de buurt, maar mocht geen barbecues en vlees meenemen.

Wat de rechtbank ook beslist, Pegida wil hoe dan ook demonstreren, laat de voorman weten. „Wij zullen bij een van de moskeeën in Utrecht een duidelijk signaal neerzetten.”

Demonstratief

Pegida wil tijdens het avondgebed en de ramadan in vijf gemeenten demonstratief het voor moslims verboden varkensvlees roosteren. In Arnhem, Gouda en Utrecht is de groep niet welkom op de door hem gewenste plek.

In Rotterdam mag de beweging donderdag wel voor de Laleli-moskee gaan staan. Den Haag heeft nog geen beslissing genomen.

Bekijk ook: Gemeente Utrecht verbiedt barbecue Pegida bij moskee