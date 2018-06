Vader vermoorde Joyce: ’Hoe konden ze dader laten gaan?’

Chun Nam Hau is letterlijk getekend sinds de moord op zijn dochter. Onder zijn oog heeft hij een litteken van een messteek door Jinhua K. In het verleden wilde Hau graag een punt zetten achter het verleden, want „verder leven met haat was geen optie”. Maar nu K. wederom gewelddadig de fout in ging, ziet Hau hem het liefst voorgoed opgesloten.

Ⓒ Rene Bouwman