Maleisië lijkt opeens twijfel te zaaien over het door Nederland geleide onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Volgens de Maleisische transportminister is er geen ’doorslaggevend’ bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor de massamoord. Hij noemt het voorbarig om nu al met de beschuldigende vinger naar Moskou te wijzen.