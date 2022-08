In Kerkrade opgepakte verdachte oorlogsmisdaden Syrië ontkent

„Een verzonnen verhaal”, zei hij vrijdag in de rechtbank in Den Haag, tijdens de eerste inleidende zitting. A. vertelde dat hij zich inderdaad had aangesloten bij Liwa al-Quds, een militie die nauw samenwerkt met de Syrische inlichtingendiensten en de Russische krijgsmacht, maar dat was enkel om het kamp waarin hij was geboren en getogen, te verdedigen. Het gaat om het Palestijnse vluchtelingenkamp al-Nayrab, in de buurt van de noordelijke Syrische stad Aleppo. De advocaat van A. vroeg daarom zijn cliënt, die sinds zijn arrestatie eind mei in de cel zit, vrij te laten.

De rechtbank oordeelde echter dat er nog voldoende ernstige bezwaren gelden tegen A. „Of uw deelname bij Liwa al-Quds echt alleen gericht was op het verdedigen van uw familie, is een vraag die tijdens de inhoudelijke behandeling aan bod moet komen”, aldus de rechter. De zaak gaat over drie maanden verder, maar het gaat dan wederom om een voorbereidende zitting.

Prominente Syrische militie

A. kwam in 2020 naar Nederland en had hier asiel aangevraagd. Zijn vrouw en twee kinderen volgden later. „We hebben elkaar veertig dagen gezien, toen de politie mij kwam halen”, vertelde A. de rechter. Het was zijn familie niet gelukt hem hier in de gevangenis te bezoeken, onder meer omdat ze nog niet de benodigde identiteitspapieren hebben. De rechter stond daarom toe dat A. en zijn jonge kinderen elkaar even in de rechtbank konden zien tijdens een korte schorsing.

De Dienst Landelijke Recherche van de politie kreeg eind 2020 tips dat A. lid zou zijn geweest van een prominente Syrische militie die aan de zijde van het regime van president Bashar al-Assad vocht in de Syrische burgeroorlog. Het is volgens justitie voor het eerst dat in Nederland iemand is aangehouden die aan de kant van het Syrische regime zou hebben gestaan.

Volgens het OM was A. in januari 2013 betrokken bij de gewelddadige arrestatie van een burger in diens woning, die later in een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht gemarteld werd.