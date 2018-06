Waarom het schrikken is als je buurman een grote geldprijs wint

Het onderzoek heeft aangetoond dat mensen bij wie de buren een grote geldprijs winnen, meer risico’s nemen met hun geld en een hogere kans hebben om failliet te gaan dan ’gewone’ mensen.

Volgens de onderzoekers heeft die hogere kans te maken met opvallende uitgaven, financiële risico’s en overmatig leengedrag. De buren willen namelijk graag hun fortuinlijke buren evenaren.

’We willen pronken en opscheppen’

„Als je buurman een miljoen wint, ga je sneller failliet dan als je buurman duizend dollar wint”, vertelt economieprofessor Barry Scholnick aan Edmonton Journal. „De verklaring ligt in opzichtig consumptiegedrag. Als je buurman een grote geldprijs wint en zijn huis begint te renoveren of een boot koopt, en jij bent daar getuige van, dan zal het je waarschijnlijk financiële problemen opleveren. We willen pronken en opscheppen tegen onze buren.”

Het onderzoek spitste zich toe op lottowinnaars die minder dan 150.000 dollar wonnen, zo’n 100.000 euro, omdat mensen met hogere winsten geneigd zijn naar een mooiere buurt te verhuizen.