Ook Canada en Australië eisen coronatest van passagiers uit China

Voor beide landen geldt dat de maatregel vanaf 5 januari in werking treedt. Canada gaat ook het afvalwater van binnenkomende vliegtuigen uit China testen om potentiële besmettingen sneller op te sporen. De autoriteiten in Canberra spreken van een „snel ontwikkelende situatie in China” en willen Australië „beschermen tegen nieuwe opkomende varianten van het coronavirus.”

Eerder namen onder meer de Verenigde Staten, Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vergelijkbare maatregelen vanwege de situatie in China. Sinds vorige maand is het aantal coronabesmettingen daar fors gestegen. Voor reizigers vanuit China naar Nederland geldt alleen een vrijwillige zelftest.