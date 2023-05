Politie: slachtoffer ontvoering Spanbroek mogelijk in Beverwijk

Beverwijk - De politie heeft maandag meerdere meldingen gekregen dat de man die vrijdagmiddag vermoedelijk werd ontvoerd uit het Noord-Hollandse Spanbroek is gezien in de omgeving van station Beverwijk, zo'n 35 kilometer vanaf de mogelijke ontvoerplek. De politie heeft hem echter nog niet gevonden en roept mensen op naar hem uit te kijken en 112 te bellen als ze hem zien. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man in zijn eentje gezien is in de omgeving van het station.