Honderden meldingen, maar: Jehova’s vinden misbruikonderzoek niet nodig

Als iemand bij de Jehova’s getuigen spijt betuigt over zijn zonden, kan hij niet uit de kerk worden gezet. Hier een bijeenkomst in Duitsland. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Bijna 280 klachten van seksueel misbruik binnen de gesloten gemeenschap van de Jehova’s getuigen zijn er binnengekomen bij de speciaal daartoe opgerichte stichting van slachtoffers, Reclaimed Voices. De stichting gaat al deze meldingen, verjaard en recent, nu voorleggen aan het Openbaar Ministerie. „Bovendien heeft een aantal slachtoffers nu alsnog aangifte gedaan bij de politie”, zegt Frank Huiting namens de stichting. Een van die slachtoffers is Marianne, nu 54. „Het misbruik begon net voordat ik 13 werd. Ouderling Drikus dwong me de bobbel in zijn broek te strelen.”