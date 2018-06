Denk wil samengaan met Nida

„In de afgelopen tijd hebben wij veel leden en kiezers van Nida gesproken. In elk gesprek wordt de oproep herhaald om de krachten te bundelen en samen verder te gaan”, schrijft Denk. De partij van Tunahan Kuzu wil dat de leden van Nida zich uitspreken tegenover het bestuur en de top van de partij. Ze moeten duidelijk maken „dat een fusie met Denk ervoor zal zorgen dat we de krachten kunnen bundelen om een vuist te maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan”.

Denk heeft in de Rotterdamse gemeenteraad vier zetels en Nida twee.